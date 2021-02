Ellie Goulding mostra il pancino: primo figlio in arrivo per la cantante

"Ho curve che non ho mai avuto prima" racconta Ellie Goulding a Vogue , che mostra i primi scatti della cantante 34enne col pancino ben in vista.La popstar è infatti in attesa del suo primo figlio col marito Caspar Jopling . Una gravidanza non pianificata, scoperta ad un anno dal matrimonio con il mercante d'arte, durante un breve viaggio per festeggiare l'anniversario.

EllIe Goulding presto mamma, in arrivo il primo bebè Instagram 1 di 20 Da Vogue Instagram Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 21 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Ho ricevuto così tanti messaggi pieni d’amore e così tanti auguri che non posso non ringraziarvi”, scrive la Goulding condividendo alcuni degli scatti del servizio di Vogue, in cui posa prima con un abito bianco e poi in una foto con la pancia scoperta e le mani del marito che l'accarezzano.

Ellie è già alla 30esima settimana e a breve il piccolo o la piccola (il sesso non è stato svelato, ndr) verrà alla luce.

Niente di pianificato quindi come racconta la cantante che confessa di avere vissuto momenti difficili dopo aver scoperto di essere incinta: "La gravidanza non è sempre un momento sereno", dice, soprattutto se ci si trova durante una pandemia: "Ci si ritrova soli. Sapevo di avere accanto il mio compagno e qualche amico... ma è un viaggio in solitaria e forse per questo ho voluto tenerlo segreto".

Poi pian piano con il corpo sono cominciate a cambiare anche molte altre cose: "I cambiamenti, quando sei incinta, sono al contempo veloci e lenti. All’inizio ho mangiato come sempre, mi sono allenata, il mio aspetto era lo stesso di sempre. Poi, inevitabilmente, il mio corpo è cambiato... Vorrei una parola migliore di “femminile“, ma ho curve che non ho mai avuto prima, e mi piace”.

Ma non solo il corpo è cambiato: "Ho iniziato ad avere un’energia diversa". Ellie confessa di non voler smettere di lavorare però: "Sto cercando di vivere il momento, senza preoccuparmi del futuro. È bello pensare a come il bambino sarà, ma voglio vivere ogni giorno come merita d’essere vissuto. Sono entusiasta di essere una madre, ma voglio anche assicurarmi di continuare a lavorare. Non vedo l'ora di tornare in tour...".