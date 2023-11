Elisa svela la sua anima più intima in un album registrato ad Abbey Road

Album a sorpresa per Elisa: la cantautrice ha annunciato per l'8 dicembre l'uscita di "Intimate - Recordings at Abbey Road Studios", un lavoro registrato in presa diretta agli studi Abbey Road di Londra, come fosse un concerto dal vivo, e che nasce dal progetto live di "An Intimate Night".

"'An Intimate Night' era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di più grande" ha spiegato lei presentando l’album in un lungo post di ringraziamento sui suoi profili social. Venerdì 24 novembre, ad anticipare l'album, uscirà il singolo inedito "Quando nevica" firmato con Calcutta e Dardust, mentre il 15 e il 16 dicembre Elisa sarà in concerto al Forum di Assago con "An Intimate Christmas".