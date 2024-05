All'Elfo Puccini le Memorie di Ivan Karamazov: Orsini tra i fantasmi di antichi delitti e nuovi colpevoli

I fantasmi di Ivan

L'attore ha fatto di Ivan uno dei personaggi simbolo della sua carriera teatrale e televisiva. E in questo spettacolo interpreta i fantasmi del fratello più "razionale" della triade dostoevskiana in una sorta di thriller psicologico e morale. All'interno delle memorie allucinate messe in scena, spicca proprio il confronto tra Cristo e il Grande Inquisitore. Che, a dire il vero, confronto non è: solo l'inquisitore parla. Cristo tace. Esattamente come accade durante la sua condanna narrata dai vangeli, davanti ai sommi sacerdoti e a Pilato. Il messaggio: se oggi Cristo tornasse sulla terra, i custodi della religione, della fede, della sua Chiesa, lo condannerebbero di nuovo a morte.