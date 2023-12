Eleonora Giorgi: "Se la chemioterapia andrà bene, potrò essere operata"

"Ho fatto la prima chemioterapia e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale, ma probabilmente si presenteranno. Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpiccolire quell'oggettino. Se arriveranno a buon fine potrò essere operata".

Tgcom24

"La mia testimonianza un conforto per i malati" Eleonora Giorgi ha deciso di condividere questa difficile tappa della sua vita con il suo pubblico, una scelta che rivendica con convinzione: "Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e di conforto. I malati oncologici sono tanti e sono discriminati. Mi batterò col turbante o la parrucca per esserci. Le fiction ad esempio oggi rappresentano tutte le categorie, ma non vedi la zia col turbante che fa la chemio". Il suo coraggio finora l'ha ripagata: "La mia vita è pubblica da quando ho diciannove anni. Ho ricevuto una montagna d'amore e tanto incoraggiamento. Non so come poter ringraziare".

"Piango pensando ai figli e al nipotino" A livello personale, però, non nasconde di avere paure e angosce: "Ho quasi un estraniamento, come se fosse capitata a un'altra Eleonora. C'è una sola cosa che mi fa scoppiare a piangere: pensare ai miei figli e al mio nipotino. Mi impegno allo spasimo per garantire loro che ce la metterò tutta. Lo considero come un lavoro che devo fare".