Il mondo di oggi? Lo ha già spiegato Bennato

Il tg intanto continua, siamo alla politica. La campagna elettorale già lanciata. Gli slogan. Il sovranismo sfrenato. L'imperatore Vannacci. Ma accidenti Edo, pure questa. In fila per tre, addirittura 1974: "Vi insegnerò la morale e a recitar le preghiere. E ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori. E discendiamo dagli antichi romani... Sei già abbastanza grande. Sei già abbastanza forte. Ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. E sempre in fila per tre, marciate tutti con me. E ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni perciò, abbiamo sempre ragione. E andiamo dritti verso la gloria"