Eddie Murphy e la proposta indecente della star di Hollywood: "Io, te e mia moglie..."

Ci sono voluti un po' di anni prima che l'attore potesse rileggesse quell'episodio con altri occhi. Ripensando a quel momento, Murphy ha raccontato di aver notato il sorriso complice della moglie di Brynner, un sorriso che allora non aveva saputo interpretare. "Solo con il tempo mi sono reso conto di cosa volessero davvero", ha confessato. Con il suo tipico humour, oggi scherza sul fatto che la storia avrebbe avuto un finale ben più "epico" se avesse accettato quell'invito. Quello che non è chiaro dal racconto di Eddie Murphy è di chi si trattasse parlando della moglie di Brynner. Infatti lui fa riferimento al 21esimo compleanno, quindi il 1982. E in quell'anno Yul Brynner si trovava proprio a cavallo tra il divorzio dalla terza moglie, Jaqueline Simone Thion de la Chaume, da cui si era separato nel 1981, e il quarto matrimonio, avvenuto nel 1983, con Kathy Lee, che sarebbe stata al suo fianco fino alla morte avvenuta nel 1985.