Eddie Murphy rivela che suo figlio e la figlia di Martin Lawrence si sono sposati

Murphy ha quindi confermato che lui e Lawrence sono adesso imparentati. "Sì, siamo parenti acquisiti", ha detto. "E ora non deve più pagare per quel matrimonio in grande stile".

Dopo il fidanzamento ufficiale tra Eric Murphy e Jasmin Lawrence, avvenuto a novembre, la star di "Il principe cerca moglie" e padre di 10 figli, aveva infatti annunciato di voler far pagare a Lawrence le spese per le nozze dei rispettivi figli (Lawrence è padre di tre figlie).

"Beh, Eddie ha detto che devo pagare io", aveva confermato Lawrence nel dicembre 2024 a Big Boy's Neighborhood su iHeartRadio. "Ha detto che devo pagare io, perché ha pagato il matrimonio della sua ultima figlia e anche gli ultimi sei matrimoni, e ha ribadito che ora tocca a me."

Nel luglio 2022 Murphy ha accompagnato all'altare la figlia Bria, che ha sposato l'attore Michael Xavier a Beverly Hills in una location suggestiva, tra fiori, piante e luci e con ben oltre 250 invitati-