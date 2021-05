Ecco chi è Giorgia Soleri, la sexy fidanzata di Damiano dei Maneskin

"Poso, amo, mostro il cu**o su Instagram e mangio l'amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste". Si presenta così Giorgia Soleri, 25 anni, modella e influencer, che da oltre quattro anni è fidanzata di Damiano David. Il frontman dei Maneskin, molto attento a non rivelare dettagli dell sua vita privata, non ne aveva mai parlato. Lo ha fatto ieri in un storia su Instagram, presentando finalmente la ragazza che gli ha fatto perdere la testa.

Scorrendo il suo profilo social Giorgia si presenta da sola, tra post ironici, a volte commoventi e molto intimi, scatti super sexy, ma anche molto seri.

Attrice, come mostra lo spot di una birra che ha condiviso su Instagram, in cui è una delle protagoniste, influencer da oltre 130mila follower, modella, come svelano le tante immagini in cui posa sfoggiando un fisico da urlo, i tanti tatuaggi, come il suo Damiano e le sue curve conturbanti, in lingerie o bikini.

Ma anche ragazza "per bene" e bon ton in versione intellettuale o casalinga.

Con i suoi follower Giorgia sembra voler condividere tutto. Anche e soprattutto i momenti dolorosi. Come quando pubblica un selfie in cui piange e racconta della sua malattia: "La chiamano 'malattia invisibile' ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta. Così ho deciso di mostrarvi la parte più brutta, più marcia, più nera. Ma più reale". E poi un altro in lingerie in cui spiega di cosa si tratta: "Quando ho ricevuto la diagnosi di dolore pelvico cronico, non immaginavo la mole di sforzo e cambiamento che questa condizione mi avrebbe richiesto. Tra i - tanti - divieti che ho dovuto accettare senza riserve, c’era quello a ogni tipo di intimo che non fosse bianco e di cotone...".

E condiviso è anche il suo intenso rapporto con la madre, malata di tumore, che Giorgia ha raccontato in un alcuni post parlando del periodo difficile di lockdown: "Purtroppo mi trovavo a Napoli e non potevo permettermi 1 mese di hotel. Inoltre se fossi tornata a Milano sarei stata da sola dato che abito a 30 km dalla città. La mia famiglia, compresa mia mamma, è chiusa in casa. Come sapete è una paziente oncologica e quindi non può permettersi di rischiare il contagio per cui mi trovo a Roma, ho dovuto scegliere”, ha scritto mostrando alcuni scatti della mamma.

Schietta, ironica e diretta, oltre che bellissima, Giorgia sembra la ragazza perfetta per Damiano e lo dimostra il fatto che la loro relazione dura da oltre 4 anni, come ha rivelato lo stesso frontman dei Maneskin. Non resta che augurare loro ancora lunga vita insieme.