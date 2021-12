Ecco "Barn" il nuovo disco del grande vecchio del rock Neil Young... "ispirato" dalla Luna

Album numero 41 per il grande vecchio del rock, che non perde un colpo anche se gli anni passano per tutti e lasciano acciacchi e rughe sempre più vistose. Registrato in pochi giorni in un fienile (che in inglese è Barn), quello che appare nella cover, il disco risulta intenso e coinvolgente, con brani rock, che si alternano a ballate melodiche e toccanti e canzoni alla vecchia maniera country/blues.

Si parla di innamoramenti come in "Shape of you" e di ricordi, come in "They might be lost" e in un brano "Canerican", Young celebra l'ottenuta doppia cittadinanza canadese e americana.

Negli ultimi dieci anni il musicista ha pubblicato ben dodici dischi (compresi due album recuperati dalle registrazioni del passato), aggiudicandosi il titolo di uno degli artisti più prolifici del rock e impartendo una bella lezione a tutti: la musica rock non ha data di scadenza e lui non ha nessuna intenzione di mollare.