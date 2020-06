E' morta la sorella di Romina Power: “Taryn ha perso la sua lotta contro la leucemia”

"Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!", ha continuato Romina.

Il legame tra Romina e Taryn - Il rapporto tra le due sorelle era fortissimo. Quando avevano quattro e due anni i loro genitori si separarono e le bambine andarono a vivere con la nonna in Messico. Tre anni più tardi rimasero orfane del padre e per un periodo vissero tra la Spagna e la Francia. Si separarono quando Romina si trasferì in Italia per cantare e recitare. Nel 1975 Taryn si trasferì definitivamente negli Stati Uniti.

Dopo essere diventata una convinta animalista e ambientalista, Taryn negli anni Novanta si trasferì in una fattoria nella riserva indiana dei Winnebago, nel Wisconsin, dove si è dedicata al ruolo di insegnante per ragazzi disabili.

Ti potrebbe interessare: