Romina Power ricorda l'ex suocera con una dedica, Loredana Lecciso sceglie il silenzio

Al Bano sta passando ore difficili in questo momento, dopo la scomparsa della madre Jolanda a cui era legatissimo. Via social è arrivato anche il tenero ricordo di Romina Power, che su Instagram ha pubblicato una foto in cui abbraccia l'ex suocera. "Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore", ha scritto la cantante.