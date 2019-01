E' il giorno dei Golden Globe, favoriti "A star is born" e "Vice"

Sono "A star is born" e "Vice - L'uomo nell'ombra" le pellicole favorite per la vittoria come "Miglior film", rispettivamente nella categoria "drama" e "comedy", nell'edizione 2019 dei Gloden Globes in programma stasera. I premi assegnati ormai da 71 anni dai giornalisti dell'Hollywood Foreign Press Association sono tradizionalmente il viatico verso gli Oscar. Occhi puntati su Lady Gaga, che potrebbe ricevere due premi, tra cui "Miglior attrice".