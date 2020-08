Duetto social tra Zucchero e Sting sulle note di "Fields of gold"

Amici da tantissimi anni, Sting e Zucchero stanno trascorrendo insieme alcuni giorni in Toscana, a Pontremoli. Spesso li abbiamo visti insieme sul palco e hanno alle spalle una lunga serie di collaborazioni (a cominciare da "Muoio per te", la versione italiana di "Mad About You"). Il cantautore italiano ha postato sui suoi canali social un'estemporanea performance a due sulle note del brano "Fields of gold" dell'ex Police, datata 1993. "Oggi, giocando con Sting, all’improvviso Fields of gold in italiano“, ha scritto Zucchero, a commento.