Dua Lipa ammicca nuda, coperta solo da una... chitarra

Bella, elegante, magnetica e la più ascoltata del mondo in questo momento. Dua Lipa si mostra nuda con una chitarra di pailettes che le copre le sexy curve in un nuovissimo shooting fotografico per Elle Usa e si racconta. La cantante di origini albanesi-kosovare parla della sua quarantena con il fidanzato Anwar Hadid e del dopo pandemia: "Non sarà più il tempo di dare le cose per scontate...".

Dua Lipa si copre solo con una chitarra Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Vincitrice di un Grammy a 24 anni Dua Lipa, ai vertici di tutte le classifiche con l'album "Future Nostalgia", si guadagna il titolo di artista più ascoltata del mondo con 150 milioni di streaming globali nella settimana di debutto.



L’album in realtà sarebbe dovuto uscire il 3 aprile ma qualcuno è riuscito a rubare le canzoni e le ha fatte circolare il Rete molto prima. Un leak di cui la cantante parla anche nell'intervista a Elle Usa: "Penso che il leak abbia aiutato la mia scelta di farlo uscire. Ho reagito con un "ok" doveva essere così. Sono davvero contenta che ci sia fuori la mia musica...":

Dopo l'uscita anticipata la popstar aveva detto su Instagram in lacrime: "Questo è un periodo difficile per tutti, ma voglio farvi cantare e ballare. Ed è per questo che il mio album sarà disponibile dal 27 marzo".



Ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk in Italia, e in molti altri Paesi tra cui l’America dove il suo singolo “Don’t start now” è al n.1 dell’airplay radiofonico da 6 settimane Dua Lipa non si ferma però e dalla sua quarantena in un ultimo post sui social chiede ai suoi fan di mandarle delle cover del suo nuovo singolo, Break My Heart:"Se canti o suoni uno strumento, registrati mentre suoni il pezzo con le cuffie per un buon risultato e inserisci il link nel box. Se hai già registrato una cover, manda anche quella! Stiamo cercando il range più vario di strumento, inclusi batterie, corna, archi, strumenti a percussione e chitarre".