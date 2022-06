Drake pubblica a sorpresa il suo settimo album, “Honestly, Nevermind”

Composto da 14 tracce, con la produzione dello stesso Drake insieme a

Noah “40” Shebib, Oliver El-Khatib, Noel Cadastre, Black Coffee e Carnage, “Honestly, Nevermind”

21 Savage.

contiene un solo featuring, con il rapper britannico

Nelle ultime settimane, l’artista canadese aveva anticipato di star lavorando a nuovi progetti tramite i suoi canali social, affermando di sentirsi davvero vivo solo quando si trova in sala di registrazione alla ricerca della perfezione.Condividendo una serie di Instagram Story che lo mostravano al lavoro in studio Drake ha stuzzicato per mesi i suoi follower, che aspettavano l'uscita di un disco a gennaio, poi posticipato a data da destinarsi.

“Honestly, Nevermind” segue la scia dei grandi successi di “Certified Lover Boy” (disco d’oro in Italia), l’EP “Scary Hours 2”, e l’album disco di platino “Dark Lane Demo Tapes” contenente il brano “Toosie Slide”, con quasi 900 milioni di stream su Spotify.