Dov'è Liana, dopo l'album di debutto "Love 679" pronti per il 679 Winter Tour

Con questo disco il trio francese sperimenta con i generi musicali e in ogni traccia si sente l’energia selvaggia e sensuale intrisa dalle loro esperienze nelle notti prima di Palermo e poi in giro per l’Italia e l’Europa dove si sono susseguiti sold out per tutta la scorsa stagione grazie a un pubblico fedele che li segue ai concerti da Perché Piangi Palermo, il primo singolo uscito nel 2020. Tra ritmi house, ritornelli pop e influenze new rock, Love 679 si ascolta in loop, come in un viaggio dove l'amore, la bellezza e le cose più autentiche sono immerse in un’atmosfera di gioiosa festa, attraverso un’esperienza sonora accattivante.