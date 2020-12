Dopo nove anni Jesy Nelson lascia le Little Mix: "La supportiamo, ma andiamo avanti in tre"

La pausa di riflessione della cantante inglese Jesy Nelson si è trasformata in un addio definitivo alle Little Mix, con le quali ha condiviso palco e vita negli ultimi nove anni. L'annuncio ufficiale è arrivato ai fan attraverso i profili social della band: "Dopo 9 fantastici anni insieme, Jesy ha preso la decisione di lasciare le Little Mix. Noi tre ci stiamo ancora godendo il viaggio e non siamo pronte a fermarci".

"La sosteniamo completamente" - L'addio di Jesy era nell'aria da tempo e adesso la decisione è diventata irrevocabile. Un "divorzio" consenziente, che non ha minato l'affetto che lega le quattro ragazze. "E' un momento incredibilmente triste per tutti noi ma la sosteniamo completamente. La amiamo moltissimo, la cosa più importante è che faccia ciò che è giusto per la sua salute mentale e per il suo benessere", hanno ribadito sui social Jade, Perrie e Leigh-Anne.

"Noi ci stiamo ancora godendo il viaggio" - Le tre cantanti, però, sono pronte a continuare l'avventura anche senza di lei: "Noi tre ci stiamo ancora godendo il viaggio delle Little Mix e non siamo pronte a fermarci. Sappiamo che l'addio di Jesy è una notizia sconvolgente per i nostri fan. Ragazzi vi amiamo e siamo grati per la lealtà con cui ci continuerete a sostenerci. Non vediamo l'ora di incontrarvi in tour".

