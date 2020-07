Dopo aver lasciato i Kasabian, Tom Meighan ammette di aver aggredito l'ex fidanzata

Con un messaggio tramite social i Kasabian hanno lasciato di stucco i loro fan annunciando all'improvviso l’abbandono del progetto da parte del frontman Tom Meighan : "Ha avuto diversi problemi personali con conseguenze sul suo comportamento", ha spiegato l'indie band inglese. Un giorno dopo, come riporta la Bbc, il cantante è comparso in tribunale a Leicester, dichiarandosi colpevole di aggressione nei confronti della ex fidanzata. I fatti risalgono allo scorso 9 aprile.

Non si sa ancora se la band, fondata nel 1997 insieme a Meighan da Sergio Pizzorno e Chris Edwards, proseguirà nella propria attività. Dopo l'annuncio dei compagni di band sui social, Tom Meghan aveva pubblicato sui social un messaggio rassicurando i fan: “Dopo l'annuncio di oggi, volevo solo far sapere a tutti che sto bene. Ora sono in un buon posto. Grazie per tutto il vostro amore e supporto. Ci vediamo molto presto".

Durante il lockdown, lo stesso cantante aveva rivelato di essere di non vedere l'ora di iniziare a lavorare a un nuovo album dei Kasabian: “Sto scrivendo un sacco di musica. Vedremo cosa succede".

