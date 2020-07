Donatella Rettore, 65 anni di trasgressività e sperimentazione

Donatella Rettore compie 65 anni Instagram 1 di 41 Instagram 2 di 41 Instagram 3 di 41 Instagram 4 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 41 di 41 Instagram 10 di 41 Instagram 11 di 41 Instagram 12 di 41 Instagram 13 di 41 Instagram 14 di 41 Instagram 15 di 41 Instagram 16 di 41 Instagram 17 di 41 Instagram 18 di 41 Instagram 19 di 41 Instagram 20 di 41 Instagram 21 di 41 Instagram 22 di 41 Instagram 23 di 41 Instagram 24 di 41 Instagram 25 di 41 Instagram 26 di 41 Instagram 27 di 41 Instagram 28 di 41 Instagram 29 di 41 Instagram 30 di 41 Instagram 31 di 41 Instagram 32 di 41 Instagram 33 di 41 Instagram 34 di 41 Instagram 35 di 41 Instagram 36 di 41 ufficio-stampa 37 di 41 instagram 38 di 41 facebook 39 di 41 ufficio-stampa 40 di 41 Instagram 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

La passione per le sette note di Rettore nasce da lontano, da quando a 10 anni mette su il suo primo complessino "I Cobra" con il quale si esibisce nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli e guadagnando 500 lire a serata. Ragazzina ribelle e insofferente alla disciplina, dopo la maturità decide di trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno: diventare una cantante. Nel '73 è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che le insegna a cantare sul serio, e incide il suo primo singolo.

Ma gli esordi in stile cantautore anni 70 non sono clamorosi e, nonostante un passaggio al Festival di Sanremo del '74, dovrà attendere il 1979, con un nuovo look e un genere più rock, per vedersi spalancare le porte dello showbiz: a darle il successo è "Splendido Splendente". La strada ormai è aperta. L'anno dopo arriva l'album "Magnifico Delirio", per il cui lancio viene scelta la metaforica e sfrontata "Kobra", forse la sua canzone più famosa. In bilico tra kitsch, trash e genialità, la cantante veneta riceve le attenzioni della coppia Elton John e Bernie Taupin che scrivono per lei "Remember". Quella con Elton John sarà una collaborazione che continuerà anche nei mesi successivi, con nuovi brani firmati dall'artista inglese.

Anche la censura la osserva con attenzione e all'inizio è inflessibile con "Lamette" (1982), che inneggia con ironia al suicidio: "Dammi una lametta che mi taglio le vene", è il ritornello che ancora oggi viene ricordato del brano cult, che nel 2006 sarebbe stato utilizzato nella colonna sonora del film "Notte prima degli esami" di Fausto Brizzi.

Nella classifica dell''83 di "Tv Sorrisi e Canzoni" degli artisti che hanno venduto più 45 giri negli ultimi 10 anni Rettore è settima, seconda donna preceduta solo da Mina. Nel 1987 l'amica Giuni Russo scrive un brano che le ricorda l'estro dei grandi successi di Donatella e così le propone di cantare insieme nel brano "Adrenalina": un duetto all'insegna dell'energia e del divertimento, mai finito in un disco della Rettore.

Tra la fine degli Ottanta e i primi Novanta, l'astro di Donatella è però in calo: la morte dei genitori, la stanchezza, i cambi di etichetta la affaticano, anche se non la allontano dal suo pubblico. Nel 2003, dopo quasi dieci anni di silenzio discografico, interrotti soltanto dal live del 1996, pubblica l'EP Bastardo, in cui conferma uno stile sempre all'avanguardia, aperto alle tendenze più stravaganti, e la solita ironia scanzonata e tagliente. Altri due dischi di inediti escono nel 2005 ("Figurine") e nel 2011 ("Caduta massi"). In particolare l'ultimo dimostra che la sua vitalità è tutt'altro che sopita e avrebbe meritato maggior fortuna.

Dopo un recente ritorno in tv ha annunciato di avere un tumore e si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverlo. Tanti auguri Donatella

