Donald Trump: "Mi dimetto dal sindacato attori di Hollywood, ma sono orgoglioso dei miei ruoli al cinema"

Leggi Anche Record negativo per Trump: primo Presidente Usa senza un film di James Bond durante il suo mandato

"Non voglio più essere associato alla vostra organizzazione", ha scritto Trump alla presidente Gabrielle Carteris annunciando la sua uscita volontaria dalla Sag. "Grazie", ha replicato l'associazione.

Nella lettera di dimissioni, l'ex presidente cita con orgoglio i suoi ruoli in film come "Home Alone Due" e "Zoolander". Negli anni alla Casa Bianca Trump ha continuato a incassare proventi dal suo passato a Hollywood tra cui quelli legati al reality della Nbc "The Apprentice".

Qualche tempo fa aveva fatto discutere il taglio da parte della CBC della scena in cui Trump compare in "Mamma ho perso l'aereo: mi sono smarrito a New York”. Nel cameo il piccolo Kevin (Macaulay Culkin) incontra Donald Trump nella hall del Plaza Hotel e l’uomo d’affari (Trump) gli indica la direzione per raggiungere la reception.

TI POTREBBE INTERESSARE: