Dolph Lundgren, Ivan Drago di Rocky: "Finalmente libero dal cancro"

A salvarlo è stato un altro parere medico, che l'attore ha richiesto: "Ero tornato in Svezia e avevo avuto una specie di reflusso acido - ha raccontato Lundgren - Non sapevo cosa fosse. Quindi ho fatto una risonanza magnetica e da lì hanno scoperto la presenza di vari altri tumori nella zona". Altri sei tumori sono stati rimossi durante l'intervento chirurgico, ma nell'autunno del 2021 uno in particolare era cresciuto nel suo fegato fino a raggiungere le dimensioni di un limone: "Hanno fatto una scansione per prepararsi all'intervento, ma il chirurgo mi ha chiamato e ha detto: 'È troppo grande. Non possiamo toglierlo. Significa che dovrai sottoporti a una terapia sistemica'...". Adesso l'incubo sembra finito.