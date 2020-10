"Divorzio a Las Vegas", si torna a ridere al cinema con Andrea Delogu e Giampaolo Morelli

LEGGI ANCHE > "Si vive una volta sola", finalmente al cinema il film di Verdone dopo lo stop a causa del Covid

A diciott’anni Lorenzo (Morelli) ed Elena (Delogu) si conoscono durante una vacanza studio in America. Sotto gli effetti del peyote, si sposano quasi per gioco per poi perdersi di vista per ben vent'anni. Un matrimonio di poche ore, il loro, neppure consumato e del tutto dimenticato, ma che pesa come ora un macigno nella vita di Elena che finalmente ha trovato l'amore in un ricco imprenditore (Gian Marco Tognazzi). Che fare? Elena, ormai donna in carriera di successo, contatta Lorenzo, che per lavoro fa il ghost writer dei politici e vive insieme a un amico appena abbandonato dalla moglie (Ricky Memphis), e lo convince a partire per Las Vegas per il divorzio. Ma arrivati nella citta' della fortuna, del peccato e dalle mille luci Elena e Lorenzo si ritrovano a vivere un divorzio molto più complicato di quanto si aspettassero, che li costringerà anche a rivedere i loro sentimenti.

"Fa effetto rivederci a Las Vegas per questa commedia leggera su matrimoni e divorzi così vicini, con tanta gente sulla Strip e nei casino e vedere oggi le foto che ci mandano gli amici della troupe da lì con Vegas vuota per il Covid", ha raccontato Andrea Delogu. Le scene di nudo nel film? "Nessun imbarazzo. Girerei nuda anche adesso" spiega divertita in conferenza stampa. Gelosia da parte del marito, l'attore Francesco Montanari? "Il film non l'ha visto, ma quando ha letto la sceneggiatura e c'era scritto che io e Morelli avremmo 'limonato come assassini' mi ha chiesto perplesso: in che senso?"

