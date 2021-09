Disneyland ridisegna Jessica Rabbit: addio all'icona sexy e fatale

Cambio immagine per Jessica Rabbit: da femme fatale a detective Disney 1 di 10 Disney 2 di 10 IPA 3 di 10 IPA 4 di 10 IPA 5 di 10 IPA 6 di 10 IPA 7 di 10 IPA 8 di 10 IPA 9 di 10 IPA 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche Jessica Rabbit è finita nel ciclone dei cambiamenti in corso negli ultimi anni alla Disney. Dopo le polemiche sul bacio non consensuale tra Biancaneve e il principe, ora Disneyland ha giocato d'anticipo e modificato il finale dell'attrazione "Car Toon Flip di Roger Rabbit". Fino ad ora Jessica era la vittima, intrappolata nel bagagliaio della macchina, ma da adesso in poi prenderà parte all'avventura nei panni di investigatrice privata.