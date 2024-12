"Dirty Dancing" torna in Italia, anche a teatro "nessuno mette Baby in un angolo"

"Dirty Dancing" torna in Italia. Dopo il successo record nel West End londinese nel 2022 e nel 2023, la trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Grey arriva nel nostro Paese per la prima volta dal 2019, in prima nazionale esclusiva al Teatro Carcano di Milano dove è in scena fino al 6 gennaio 2025. Lo spettacolo in questi anni è diventato nel tempo un fenomeno globale con produzioni in scena negli Stati Uniti, Sud Africa, Asia e in tutta Europa.