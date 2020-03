Diodato: "Facciamo la nostra parte e aiutiamo chi lotta contro il coronavirus"

Via social arriva anche l'appello di Diodato: "Sono tante le cose che possiamo fare stando in casa. Possiamo guardare un bel film, ascoltare musica, imparare a suonare uno strumento, rimettere finalmente in ordine l’armadio, dipingere, fare attività fisica, ma soprattutto dare una mano a chi in questi giorni lotta senza sosta contro questo virus. Facciamo la nostra parte".