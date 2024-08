Robin aveva imparato a far ridere e a imitare le voci degli altri sin da piccolo, per divertirsi e divertire gli altri e sentirsi meno solo. Dopo la serie TV "Mork & Mindy" e una caduta nella dipendenza dalla droga e dall’alcool, finalmente la sua grande occasione si presenta con "Good Morning Vietnam" nel 1987 e la sua carriera prende il volo nel 1989 con "L’attimo fuggente". Da lì inizia la sua ascesa al cinema, con quattro nomination all'Oscar e una statuetta vinta per migliore attore non protagonista nel 1998 con "Will Hunting", film con la sceneggiatura degli allora sconosciuti Matt Damon e Ben Affleck. Il suo Sean Maguire, lo psicologo del ragazzo difficile Will, è un mentore umano, una guida verso la vita.