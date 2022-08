Devin Ratray, attore di "Mamma ho perso l'aereo", indagato per stupro

A dicembre era già stato arrestato per violenza domestica , percosse e tentato strangolamento nei confronti della compagna. Ora, invece, è accusato di stupro da parte di una donna, Lisa Smith, per fatti che sarebbe avvenuti nel 2017.

La presunta vittima ha raccontato che, la notte in cui sarebbe avvenuta la violenza sessuale, sarebbe stata drogata con una sostanza messa in un drink offerto proprio da Ratray. "Ricordo di essermi svegliata, ma

non riuscivo a muovermi

si è dichiarato innocente

- ha svelato alla Cnn -. Non potevo davvero aprire gli occhi, ma potevo sentire cosa stesse succedendo". L'attore di "Mamma ho perso l'aereo" ha respinto le accuse e. "Non abbiamo fatto sesso", ha detto.

La Smith non aveva denunciato subito lo stupro, ma alcune settimane dopo. Ad ascoltarla nello Utah, dove viveva, era arrivato un detective della polizia di New York che, però, secondo il racconto della donna, non avrebbe compilato correttamente il rapporto, scrivendo che la presunta vittima non voleva sporgere

denuncia

La donna aveva poi avuto un colloquio con l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, a seguito del quale non aveva più avuto notizie dalle autorità. Fino a quando, a un anno di distanza, aveva ritrovato

gli abiti

che indossava la notte della violenza e li ha inviati alla polizia, ma non avrebbe mai ricevuto un riscontro.

La polizia di New York ha respinto le accuse della Smith. "Il NYPD prende estremamente sul serio i casi di violenza sessuale e stupro ed esorta chiunque sia stato vittima a sporgere denuncia alla polizia in modo da poter svolgere un'indagine completa e offrire supporto e servizi ai sopravvissuti". Il dipartimento non ha, però, commentato l'indagine relativa a Ratray.