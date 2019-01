Delta V, richiamo alle armi: "Siamo tornati per raccontare la crisi"

Come mai la storia dei Delta V si era interrotta?

Bertotti: Semplicemente, più di 12 anni fa, ci siamo accorti che non c’era più nulla da dire. E così abbiamo deciso di chiudere anche se avevamo ancora un contratto per due album che avrebbe potuto darci qualche soddisfazione dal punto di vista economico. Allo stesso modo ci siamo accorti che adesso c’era qualcosa da dire, e anche urgente.



Nella vostra storia avete cambiato cantante più volte, da Francesca Tourè a Gi Kalweit. Come è stata scelta Martina?

Bertotti: In realtà per caso. Io stavo lavorando con lei su tutt'altro genere di progetti. Dal momento che sapevo che cantava, le ho chiesto di incidere una voce guida sui provini intanto che cercavano una vocalist. Solo che i provini alla fine erano sempre meglio e alla fine abbiamo deciso che lei sarebbe stata la nostra cantante.



Ascoltando il disco si notano subito due cose che lo pongono fuori dal contesto dominante: una serie di accordi e armonie inusuali oggi, che riportano agli anni 80 e 90, e un impegno nei testi decisamente controcorrente. Come vi sentite in un panorama musicale come quello odierno?

Ferri: Io sono fortunato perché vivo lontano e alcune cose me le fa ascoltare Carlo. Certe cose c’erano anche quando eravamo piccoli noi. Oggi crearsi un mondo musicale è più difficile, perché siamo attaccati al telefonino e se ascolti una canzone vieni bombardato da consigli di cose simili.

Bertotti: Io mi sento molto bene ad aver fatto un disco come questo. Mi sento in pace con me stesso. Era una cosa importante da vomitare con queste coordinate. Se oggi chiedi alla gente qual il problema di questo paese uno ti dirà gli immigrati, l’altro le tasse, un altro il lavoro. Ma nessuno ti dirà che manca la conoscenza.



La conoscenza oggi spesso viene associata ad elite...

Ferri: C’è gente che si vanta di non sapere niente e questo è allucinante. La destrutturazione della conoscenza nel nostro Paese ha generato quello che viviamo adesso. C’è l’impossibilità di esercitare una scelta consapevole. Non c’è più l’immaginario, che è una cosa che deve essere esclusivamente tua per poterla poi condividere. E in quel momento crei conoscenza. Invece oggi ti spiattellano tutto senza prospettiva. Non l’assorbi nemmeno: la immagazzini nei tuoi giga cerebrali. Ed è finita lì.

Bertotti: Ricordo che quando ero ragazzo avevo il terzo disco dei Police, "Zenyatta Mondatta". Nella copertina interna aveva un sacco di foto. E io le ho consumate cercando di immaginare cosa c’era dietro. Oggi sai persino quando uno va a fare il bidet. E questa cosa non mi piace.



Mi pare di capire che non vi piacciano i social.

Bertotti: Io non sono contro la tecnologia. Se non ci fosse stata la nostra pagina Facebook non avremmo magari trovato gli stimoli per ricominciare, perché ci ha permesso di sapere che c’era un pubblico che ci aspettava. Però, per essendo un mondo con cui mi interfaccio per lavoro, trovo che l’emozione sia bidimensionale e nella bidimensionalità io mi perdo.



Avete nostalgia dei tempi andati?

Bertotti: Assolutamente no, il nostro non è un atteggiamento nostalgico. Ogni tempo ha i propri mezzi di comunicazione.

Ferri: Le cose possono andare insieme. Mia figlia usa tablet e computer senza problemi, però poi ha anche un sacco di libri e deve andare in biblioteca per capire da dove parte tutto questo. Oggi come oggi c’è gente che non ha nemmeno idea di come si ordini una biblioteca, e sono cose fondamentali. E devo dire che, vivendo io a Barcellona, mi rendo conto che in Italia la situazione è un po' peggiore, là il tempo è come se fosse un po’ rallentato.



Con questi presupposti pensate ci possa essere spazio per una realtà come la vostra oggi?

Marti: Non abbiamo fatto nessun di tipo di riflessione riguardo al fatto che potessimo piacere al pubblico di oggi o meno: abbiamo detto quello che sentivamo necessario dire. Mediare a volte non paga. Se va bene ok, se non va bene… va bene uguale.

Bertotti: Mi rendo conto che forse la stessa casa discografica si aspettava un disco diverso, ma noi siamo questi e volevamo essere onesti con noi stessi prima di tutto. So che in radio non c’è nulla che suona così e che intorno c’è un mondo sonoro con coordinate completamente diverse, ma noi siamo questi. E non ci sentiamo dei reduci. Viviamo la contemporaneità in maniera consapevole.