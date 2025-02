I Deftones tornano in Italia per il loro nuovo tour

Formatisi a Sacramento nel 1988, i Deftones, vincitori di un Grammy, sono una delle band alternative più influenti al mondo con il loro mix unico di potenza sonora alternata a passaggi più eterei e atmosferici. La band, composta attualmente da Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter e Abe Cunningham, ha pubblicato nove album in studio, ha venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo ed è stata ascoltata in streaming 7,1 miliardi di volte. Hanno iniziato a raccogliere successo verso la fine del millennio in mezzo alle tensioni emotive, individuali e collettive, che agitavano la Generazione X. In quel momento furoreggiava la scena nu metal che aveva invaso le classifiche e le rotazioni di Mtv tra Korn, System of a Down, Queens Of The Stone Age e ovviamente Rage Against The Machine. I Deftones si inserirono a pieno titolo tra i grandi con due album cruciali come "Around the Fur" e "White pony".