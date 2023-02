"Decision to leave", al cinema la detective story sentimentale di Park Chan-wook

Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l'interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

"Ho sempre voluto fare un film poliziesco diverso dal solito" ha ammesso Park Chan-wook, che era tornato a casa da Cannes 2022 con un premio, dove aver già vinto il Gran premio con il thriller d'azione "Old Boy" nel 2004 e il premio della giuria con il film sui vampiri "Thirst" nel 2009. Il regista ha spiegato la sua idea: "Ho tentato di mettere in piedi qualcosa di classicamente raffinato e tranquillo in cui naturalmente le emozioni dei personaggi turbinassero al loro interno, ma all'esterno si mostrassero del tutto tranquille".

L'innamoramento come un' indagine criminale

Park Chan-wook ha sempre sostenuto come tutti i suoi film siano storie d'amore. In questo caso ha messo in scena la fase dell'innamoramento come fosse un'indagine criminale. Tra indizi, finte piste, passione, dubbi, tormenti e mistero lo ha fatto con il suo stile registico sfrenato e creativo ma anche per sottrazione con una sottigliezza, un gusto del "non detto" e un'eleganza che riporta alla mente il Wong Kar-wai di "In the mood for love".