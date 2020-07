Deborah Iurato volta pagina: "Ma cosa vuoi?" è la canzone del cambiamento

E' in disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Ma cosa vuoi?", il nuovo singolo di Deborah Iurato. Un inedito in cui la giovane autrice canta la sua svolta personale, non solo da una prospettiva artistica ma anche da un punto di vista più emotivo e autobiografico. Il cambiamento non spaventa più, tutt’altro: sembra fatto esattamente su misura per lei. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.