Pièce sofisticata e divertente, scritta dal drammaturgo e sceneggiatore statunitense nel 1968, "Plaza Suite" viene riproposta in tutta la sua lucida attualità: "Le vicende narrate sono quantomai attuali. Le dinamiche di coppia non sono in fondo mai cambiate negli anni..." racconta Corrado Tedeschi, che, con Debora Caprioglio, interpreta tre differenti coppie, in tre situazioni, una completamente diversa dall’altra. Tre problemi di coppia con un unico filo conduttore: una stanza dell’Hotel Plaza di New York, all'interno della quale tra lusso, agi e benessere, vanno in scena le più assurde situazioni, che li vedono protagonisti.

Tre episodi di cui, nel primo, che sfocia nel tradimento e nella separazione, i due coniugi si ritrovano nella stessa Suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio ormai definitivamente spento. Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina, due vecchi compagni di classe: lui famoso produttore, lei felice “mogliettina modello” e la stanza è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, che tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire.