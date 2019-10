De Niro denunciato da una ex dipendente, causa da 12 mln di dollari

Guai giudiziari per Robert De Niro. L'attore due volte Premio Oscar è stato denunciato da una sua ex dipendente per "discriminazione di genere". Graham Chase Robinson, che aveva lavorato in passato alla sua Canal Production, sarebbe stata costretta a licenziarsi dalla carica di vicepresidente dopo essere stata al centro di minacce, insulti e avance. La donna gli chiede 12 milioni di dollari di risarcimento.