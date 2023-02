De La Soul: è morto Trugoy the Dove, fondatore del leggendario trio hip hop

I problemi cardiaci Trugoy era anche conosciuto come Plug Two, negli ultimi anni Trugoy aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi d'insufficienza cardiaca. Nel video di "Royalty Capes" aveva infatti confessato che i problemi di salute gli avevano impedito di andare in tour con gli altri membri del trio, Posdnuos e Maseo. "Sono pronto a ritornare sul palco, mi manca. Mi piace viaggiare e andare in giro con i ragazzi, voglio indietro tutto questo", aveva dichiarato. I De La Soul si sono esibiti durante un tributo alla musica hip hop alla cerimonia di consegna dei Grammy, ma Jolicoeur non era presente.

Il successo di "Me, Myself and I" Sono noti per le loro campionature eclettiche, il loro uso di giochi di parole e soprattutto per la loro influenza all'interno della scena hip hop alternativa, in particolare sull'ascesa del jazz rap. Rinomati come uno degli artisti più innovativi nella storia del rap, i De La Soul hanno lasciato il segno in particolare nei primi anni '90, quando hanno rappresentato un equilibrio con l'allora fiorente scena gangsta rap. Tra i loro lavori più apprezzati "Breakadawn", "Stakes Is High" e "Me, Myself, and I". Quest'ultimo è probabilmente il loro maggiore successo, e consolidò ulteriormente la popolarità del gruppo. Del brano Trugoy nel 2009 aveva dichiarato a Rolling Stone: “In origine, eravamo noi che cercavamo di assicurarci di dire che non siamo hippy, eravamo solo noi stessi. La gente ora pensa che la canzone sia 'OK, è bello essere me e non devo essere duro'. Non si trattava davvero di dirlo, anche se il video è venuto fuori così ".

Rap e pacifismo Il trio si incontrò al liceo nella città nativa di Amityville, a Long Island nel 1988. Tutti e tre aveva già rappato in gruppi locali e attirarono l'attenzione del produttore Prince Paul, grazie al demo della canzone Plug Tunin'.Il loro album di debutto "3 Feet High and Rising" del 1989 fu accolto positivamenre dalla critica e gli fece guadagnare la fama di hippie a causa del messaggio pacifista. In breve divennero capofila dei Native Tongues Posse, un movimento politico e musicale composto da diversi artisti hip hop afroamericani. Ne fecero parte tra gli altri anche A Tribe Called Quest, Black Sheep, Queen Latifah, Jungle Brothers.