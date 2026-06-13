David Harbour parla per la prima volta delle presunte molestie a Millie Bobby Brown

David Harbour chiarisce una volta per tutte il caso delle presunte molestie subite da Millie Bobby Brown: "Una volta allontanati tutti e dopo aver parlato tra di noi, abbiamo risolto tutto", ha dichiarato Harbour a Variety. "Ci siamo sempre voluti bene". Nei mesi scorsi, i due attori erano finiti al centro del gossip per alcune voci secondo le quali Brown avrebbe denunciato il collega per molestie e bullismo sul set di Stranger Things. "Oggigiorno tutti hanno molta paura di parlare delle cose. La gente ha molta paura di essere umana. È un peccato, perché non so come muovermi in questo strano mondo dei media", ha continuato. A mantenere solido il legame fra Harbour e l'attrice è la connessione profonda e familiare sia sullo schermo che nella vita reale tra i due, che interpretano rispettivamente Undici e il suo padre adottivo Jim Hopper.