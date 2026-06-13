David Harbour parla per la prima volta delle presunte molestie a Millie Bobby Brown

Dylan, Brenda e Dawson: i volti delle serie teen anni '90 che non ci sono più
© agenzia | Luke Perry
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"A volte si litiga, poi si fa pace", ha spiegato l'attore 51enne, sottolineando di ave risolto con l'attrice e di avere in cantiere un nuovo progetto insieme a lei
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David Harbour chiarisce una volta per tutte il caso delle presunte molestie subite da Millie Bobby Brown: "Una volta allontanati tutti e dopo aver parlato tra di noi, abbiamo risolto tutto", ha dichiarato Harbour a Variety. "Ci siamo sempre voluti bene". Nei mesi scorsi, i due attori erano finiti al centro del gossip per alcune voci secondo le quali Brown avrebbe denunciato il collega per molestie e bullismo sul set di Stranger Things. "Oggigiorno tutti hanno molta paura di parlare delle cose. La gente ha molta paura di essere umana. È un peccato, perché non so come muovermi in questo strano mondo dei media", ha continuato. A mantenere solido il legame fra Harbour e l'attrice è la connessione profonda e familiare sia sullo schermo che nella vita reale tra i due, che interpretano rispettivamente Undici e il suo padre adottivo Jim Hopper.
"È uno show che è andato avanti per dieci anni", ha spiegato l'attore51enne. "Abbiamo lavorato insieme durante la sua adolescenza, interpretando padre e figlia. Non so se capita a tutti di trascorrere così tanto tempo con familiari e amici per dieci anni: a volte si litiga, poi si fa pace".
Mettendo in chiaro che la notizia della presunta accusa "è emersa in modo strano", David Harbour ha rivelato che oggi lui e Brown sono in ottimi rapporti. "Vedrete di più di me e Millie: dieci anni non sono bastati", ha anticipato parlando dei prossimi progetti. "C'è un legame speciale tra noi. Io le voglio bene e lei vuole bene a me".
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