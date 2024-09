David Gilmour torna con "Luck and Strange": via al tour da Roma

"Luck and Strange" è composto da 9 tracce (8 inediti più la rielaborazione di "Between Two Points") ed è stato registrato nell’arco in cinque mesi tra Brighton e Londra. Il disco è stato prodotto da David Gilmour e Charlie Andrew, noto per il suo lavoro con Alt-J e Marika Hackman. L'immagine di copertina dell'album, fotografata e disegnata da Anton Corbijn, è ispirata a un testo scritto da Charlie Gilmour per la canzone finale dell'album "Scattered". La maggior parte dei testi dell'album è stata composta da Polly Samson, moglie, co-scrittrice e collaboratrice di Gilmour negli ultimi trent'anni. “Abbiamo trascorso molto tempo durante e dopo il lockdown parlando e pensando alla mortalità e a questo genere di cose", ha dichiarato Gilmour.