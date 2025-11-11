Dargen D'Amico lancia il podcast "Tolomeo-Le impronte che lasciamo"

Sei storie, sei persone che incoraggiano a riflettere sulle azioni che compiamo nella vita di tutti i giorni. Sei episodi, in uscita ogni martedì, nei quali l'artista dialoga con ospiti che, attraverso la loro attività e il loro esempio, hanno fatto della loro vita un punto di riferimento per gli altri. Con il loro operato hanno inciso positivamente nella società e lasciato le proprie impronte. Protagonista della prima puntata Najla Aqdeir, atleta che ha trovato nello sport uno strumento di riscatto e integrazione, a seguire la giornalista, attivista e conduttrice televisiva Giulia Innocenzi, la viticoltrice Marta Venica, il Vicedirettore Generale di Cesvi Roberto Vignola, la responsabile dell'Unità di Emergenza Lav Beatrice Rezzaghi e lo stand-up comedian Ivano Bisi.