Dargen D'Amico lancia il podcast "Tolomeo-Le impronte che lasciamo"

Parte l'11 novembre il nuovo progetto del cantante, per dare voce a storie che hanno un impatto positivo sulla società
© Sara Sabatino
Al via da martedì 11 novembre "Tolomeo - Le impronte che lasciamo", il nuovo podcast condotto e ideato da Dargen D'Amico. Il progetto esplora le storie di individui che ci ispirano a riflettere sull'impatto delle nostre azioni, anche quelle più piccole, sulla storia, l'ambiente e le generazioni future.
"Questo progetto racconta le storie di persone che, con le loro vite, ci incoraggiano a riflettere su quanto le nostre azioni, anche le più piccole, influenzino la storia, l'ambiente e le generazioni future di questo Paese", ha dichiarato D'Amico presentando il podcast. "Le impronte che lasciamo sono più di semplici tracce delle nostre abitudini. Anche se non ne siamo consapevoli, abbiamo tutti un ruolo in questa comunità. Noi scompariremo ma rimarranno le nostre impronte, i n questo momento, siamo i custodi del mondo". Il podcast propone sei storie di vita che invitano a considerare il significato delle azioni quotidiane. In ogni episodio la storia di una personalità che, attraverso la propria esperienze e il proprio operato, ha influenzato positivamente la società.
Sei storie, sei persone che incoraggiano a riflettere sulle azioni che compiamo nella vita di tutti i giorni. Sei episodi, in uscita ogni martedì, nei quali l'artista dialoga con ospiti che, attraverso la loro attività e il loro esempio, hanno fatto della loro vita un punto di riferimento per gli altri. Con il loro operato hanno inciso positivamente nella società e lasciato le proprie impronte. Protagonista della prima puntata Najla Aqdeir, atleta che ha trovato nello sport uno strumento di riscatto e integrazione, a seguire la giornalista, attivista e conduttrice televisiva Giulia Innocenzi, la viticoltrice Marta Venica, il Vicedirettore Generale di Cesvi Roberto Vignola, la responsabile dell'Unità di Emergenza Lav Beatrice Rezzaghi e lo stand-up comedian Ivano Bisi.
Le puntate saranno online ogni martedì alle ore 11:00, in versione audio su tutte le piattaforme; in video su Spotify e sul canale YouTube ufficiale di Dargen D'Amico. "Tolomeo – Le impronte che lasciamo" è un podcast ideato da Dargen D'amico, prodotto da Giada Mesi, con il supporto di Save The Duck. Media Partner e supporto autoriale LifeGate, Partner editoriale Tuorlo.