Al via "Impossibile", il nuovo podcast Mediaset che esplora i misteri d'Italia

Non manca lo sguardo critico e razionale di Michelangelo Coltelli, fondatore del progetto di fact-checking BUTAC – Bufale Un Tanto al Chilo, che interviene in ogni episodio per distinguere i fatti dalle leggende e analizzare i fenomeni raccontati con metodo scientifico. "Impossibile" è un viaggio tra mistero, storia e territorio, capace di accendere la curiosità e invitare a guardare l'Italia da un punto di vista inedito: quello dei miti che continuano ad affascinare, generazione dopo generazione, e che fanno del nostro Paese una terra, dove il confine tra reale e soprannaturale resta, ancora oggi, sottile e irresistibile.