Daniele Guastella: "Comincia con Luca Madonia il mio giro musicale intorno al mondo"

Inevitabile che in quegli "Eroi" siano comprese "le vittime per mano mafiosa e, soprattutto, i nostri 'Eroi' Paolo Borsellino e Giovanni Falcone" spiega il cantautore. Il singolo è attualmente disponibile negli store online ed è uscito il video che lo accompagna.



Come è nata la collaborazione con Madonia?

E' un musicista che ho sempre stimato, anche lui uscirà presto con un singolo. Rispetto a qualche anno fa è un po' ai margini della scena musicale ma non ha perso nulla della sua qualità. L'incontro tra noi due è stato favorito dal fatto che abbiamo il medesimo produttore artistico, Denis Marino.



Questo è solo un'anteprima di un tuo nuovo album. Cosa conterrà?

Il disco uscirà in autunno. Sarà composto di duetti con gli artisti che ho incontrato durante i miei tanti viaggi in giro per il mondo. Alcuni degli artisti partecipanti sono molto affermati e vantano importanti carriere, come Haydee Milanes (figlia del grande Pablo Milanes) a Cuba, Edgar Oceransky in Messico, Rodrigo Rojas, Boliviano in Messico, Mihaela Fileva in Bulgaria, Alen Veziko in Estonia o Lidia Isac in Moldavia. Per l'Italia oltre a Madonia ci sarà Mario Incudine.



Un vero giro del mondo...

Si tratta di artisti di 13 Paesi, che coprono tutti e 5 i continenti. il punto di partenza è stata l'idea dei duetti. Nei due dischi che ho fatto in passato c'erano già delle collaborazioni. Quindi l'idea è maturata con il tempo. un'idea che va avanti da tre anni.



Con personaggi così sparsi per il mondo come è avvenuta materialmente la collaborazione?

E' stato complicato dover comunicare a distanza, via mail. La tecnologia oggi permette di superare le lunghe distanze ma comunque non è facile. Poi trovare il pezzo giusto... è stato un lavoro faticoso.



Con Madonia invece vi siete trovati faccia a faccia?

Sì, con lui ho lavorato insieme in studio. E' una persona cordialissima, gli è piaciuto subito il brano e realizzarlo è stato molto veloce.



Com'è la vita da artista indipendente?

Per forza di cose faticosa, soprattutto da un punto di vista economico. Ora lanciamo il crowdfunding in modo da finanziare il prossimo videclip, le registrazioni con l'orchestra di archi e la stampa dei cd. Ma al di là del fattore spese, mi premeva che, in un'epoca in cui i cd si vendono con il contagocce, le poche copie stampate finissero in mano a qualcuno che ci tiene.