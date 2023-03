Daniel Radcliffe diventa papà, primo figlio in arrivo per la star di Harry Potter

Conosciuta nel 2012 sul set di "Giovani ribelli", la storia è stata ufficializzata solo due anni dopo, nel 2014. Daniel Radcliffe e Erin Darke hanno tenuto segreta la loro relazione, anche se i tabloid sapevano già tutto. Erin, classe 1985, è di cinque anni più grande di Daniel ed è famosa soprattutto per aver partecipato in molte serie tv come "Good Girl Revolt" e "Miracle Workers", ideata proprio da Radcliffe. In una intervista rilasciata al magazine "People" un anno fa, Radcliffe parlava così della fidanzata: "Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno". Quanto al desiderio di diventare papà, ha confessato: "Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l'idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria".

Daniel Radcliffe: "Non interessato a Harry Potter"

"Un nuovo Harry Potter? Non sono interessato". Daniel Radcliffe si tira fuori e dice che quel ruolo è per ora un capitolo chiuso della sua vita, recentemente ha anche raccontato che rivedersi nei panni del maghetto lo imbarazza. "Sono ad un punto - ha detto in un'intervista al New York Times - in cui mi sento di essere uscito bene da 'Potter' e sono davvero felice per dove sono ora. Tornare indietro comporterebbe un cambiamento significativo nella mia vita". A sognare un nuovo Harry Potter è Chris Columbus, regista dei primi due capitoli della saga, ossia "Harry Potter e la pietra filosofale" (2001) e "Harry Potter e la camera dei segreti" (2002). "Una versione de 'La maledizione dell'erede' (opera teatrale, ndr) con Dan (Radcliffe), Rupert (Grint) e Emma (Watson) all'età giusta, sarebbe una gioia cinematografica - aveva detto Columbus mesi fa -. Se sei un fanatico di film o un cinefilo equivale a ciò che J.J. (Abrams) fece con 'Guerre Stellari". Tuttavia, anche se ora Radcliff non è pronto per rimettere i panni di Harry Potter, non lo esclude in un futuro. "Mai dire mai - ha continuato - quelli di 'Guerre Stellari' hanno avuto 30, 40 anni prima di tornare, per me sono solo 10".