Daniel Craig torna James Bond contro il cattivo Remi Malek

E' stato annunciato ufficialmente il cast del 25esimo film di James Bond , per ora chiamato genericamente "Bond 25". I produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, insiema al regista Cary Joji Fukanaga, hanno confermato per la quinta volta Daniel Craig nel ruolo dell'agente speciale 007. L'antagonista avrà invece il volto di Rami Malek , reduce dal successo del biopic "Bohemian Rapsody".

Il nuovo capitolo prende il via dalla Jamaica, dopo l'agente a riposo si gode una po' di meritata tranquillità. La pace però dura poco e viene interrotta quando Felix Leiter della Cia gli chiede aiuto per liberare uno scienziato rapito. Il regista Fukanaga ha rivelato inoltre che il film (in uscita in Italia il 3 aprile 2020) è stato girato tra Jamaica, Norvegia, Londra e l'Italia.