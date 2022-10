Il direttore d'orchestra Daniel Barenboim si ritira: "Grave malattia neurologica"

"È con una combinazione di orgoglio e tristezza che oggi vi annuncio che per i prossimi mesi farò un passo indietro rispetto ad alcune delle mie attività concertistiche, in particolare agli impegni di direzione", ha fatto sapere in un comunicato pubblicato sui suoi profili social.

"La mia salute è peggiorata negli ultimi mesi e mi è stata diagnosticata una seria patologia neurologica. Adesso devo concentrarmi il più possibile sul mio benessere fisico", ha continuato Barenboim.

"La musica è sempre stata e continua a essere una parte essenziale e duratura della mia vita. Ho vissuto tutta la mia vita nella musica e lo continuerò a fare, fino a che la salute me lo permetterà. Guardando indietro e avanti non sono solo contento, ma profondamente soddisfatto", ha concluso il maestro.

Dopo la diagnosi nel mese di aprile Barenboim aveva dovuto rinunciare ad alcune serate alla Staatsoper Unter den Linden ed era stato il giovane collega Thomas Guggeis a dirigere al suo posto "Le nozze di Figaro". Qualche tempo dopo il maestro aveva dovuto interrompere anche la tournée europea della West-Eastern Divan Orchestra per curarsi, cedendo di nuovo la bacchetta a Guggeis.

All'epoca aveva spiegato: "Ritirarsi da questo tour è doloroso. Il lavoro con la West-Eastern Divan Orchestra è speciale per me tuttavia, in questo momento, devo dare la priorità alla mia salute e sono grato che Thomas Guggeis abbia accettato di occuparsi del tour. Io sarò con tutti i musicisti nello spirito e non vedo l'ora di riunirmi con loro in estate".

Nella sua lunga carriera internazional,e iniziata come pianista a soli 10 anni, ha lavorato al Teatro alla Scala di Milano, ha diretto la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestre de Paris. Per tre volte è stato inoltre direttore d'orchestra del prestigioso Concerto di Capodanno di Vienna.