Dalla metropolitana di New York al singolo con Martin Garrix: il riscatto di Mike Yung diventa un successo

C'è la storia di un grande riscatto nelle note di "Dreamer", il nuovo singolo di Martin Garrix, dj e produttore olandese di fama mondiale. La rinascita è quella del 58enne Mike Yung che ha vissuto gli ultimi 38 anni suonando nella metropolitana di New York. "Sono un sognatore, non dirmi di non sognare": sono le sue parole in "Dreamer", parole che segnano l'inizio di una nuova vita. Il video, a poche ore dal suo lancio su Youtube, ha raggiunto quasi quattro milioni di visualizzazioni.

La storia di Mike - Dopo un breve periodo di successo vissuto negli anni '80, Mike è caduto in disgrazia. Ha affrontato diverse difficoltà che l'hanno costretto a vivere per strada a New York dove è stato attaccato da numerose gang e accoltellato nove volte. L'artista non ha mai smesso di crederci e ha continuato a cantare e a suonare nella metropolitana, sostenendo così la sua famiglia a Brooklyn.



Poi la svolta - Nel 2017 Mike partecipa allo show televisivo America's Got Talent. La sua voce impressiona la giuria e arriva alle semifinali, ma non vince. L’energia di quell'anima nera e soul, però, non si è mai arrestata. Dopo 38 anni di sacrifici per Mike arriva la prima collaborazione di successo con uno dei dj più famosi al mondo. Mike è un "sognatore" che non si è mai arreso e oggi al mondo canta così: "Non dirmi di non sognare, sono un credente fino a quando avrò qualcosa in cui credere".