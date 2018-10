Dal South Carolina all'Europa, il blues di The Marcus King Band conquista l'Italia

Poche chiacchiere e nessuna pausa lasciano spazio a un'ora e mezza di puro rock. L'energia è quella di una band che si è fatta le ossa suonando sui palchi malconci dei bar di Greenville in South Carolina, dove i musicisti sono cresciuti con il blues nel sangue e dove la concorrenza è spaventosa. Mentre canta, Marcus King si esibisce in una serie di assoli che arrivano a durare diversi minuti: è lui l'uomo della serata. Ad accompagnare la sua chitarra e la sua voce graffiante ci sono gli altri cinque membri della band: Jack Ryan alla batteria e alle percussioni, Stephen Campbell al basso, Matt Jennings alla tastiera e organo, Dean Mitchell al sax e Justin Johnson alla tromba, trombone e cori.



Rispetto ai lavori in studio, i brani suonati dal vivo hanno un'altra anima. Lo si nota dalle canzoni dell'ultimo disco, Carolina Confessions, uscito lo scorso 5 ottobre. Scritte da Marcus nella stanza di un hotel nel sud della Francia, hanno un approccio completamento diverso se ascoltate live, grazie alla straordinaria capacità di un frontman che è in grado non solo di suonare, ma anche di interpretare.



Con il suo southern rock influenzato dal soul, The Marcus King Band guarda alle radici del blues: maestri come Muddy Waters, B.B. King e Robert Johnson sono la base musicale di un gruppo che allo stesso tempo non ha paura di modernizzarsi e di sperimentare altre influenze, come quelle del funky e dell'r&b. Non è un caso che tra gli ascolti preferiti di King ci siano artisti come gli Allmann Brothers, i Soulive o Amy Winehouse.