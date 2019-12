Da Verona a Palermo, Capodanno di musica nelle piazze d'Italia 

LEGGI ANCHE > Da Elodie a J-Ax, "Capodanno in Musica" su Canale 5



MODENA - La Notte della Taranta raddoppia il Capodanno: l'Orchestra popolare diretta da Daniele Durante sarà in piazza Roma a Modena la notte di San Silvestro e a Gallipoli (Lecce) l'1 gennaio. A Modena

l'appuntamento è alle 23.30 e mezz'ora prima il pubblico potrà partecipare al laboratorio di pizzica salentina con la guida dei danzatori del Corpo di Ballo della Notte della Taranta.



FIRENZE - Da Strauss a Rossini, da Offenbach a Bizet Valzer e polke della tradizione viennese più arie di celebri opere per Capodanno in piazza Santa Maria Novella (inizio alle 22.30) in occasione della lunga notte organizzata dal Comune di Firenze nell'ambito del Firenze Light Festival. Sul palco una delle maggiori orchestre ucraine, la Filarmonica di Zaporizhzhya, diretta da Giuseppe Lanzetta, fondatore dell'Orchestra da Camera Fiorentina. Sempre a Capodanno religiosità, passione e bellezza si uniscono in piazza Duomo in occasione di "He made the moon and stars", evento a ingresso libero organizzato dall'associazione Musart. Dalle ore 22, sul sagrato della Cattedrale musica gospel insieme agli ensemble Orlando Gospel Singers e The Pilgrims Gospel.



VERONA - Dalle 22.30 piazza Bra a Verona si trasforma in una grande festa. Sarà la notte di X Factor con tutti i protagonisti dell'ultima edizione appena conclusa: Booda, Sierra, Davide Rossi, Eugenio Campagna e la vincitrice Sofia Tornambene. Al cast si aggiungerà anche Filo Vals, giovane cantautore romano dalla forte impronta internazionale.



GENOVA - E' un 'Tricapodanno' quello che si vive a Genova. Per tre sere consecutive piazza De Ferrari diventa un palcoscenico con musica per tutti i gusti. Concerti vari e un palco su cui si alternano varie espressioni musicali e di tenenza. A tenere le fila degli spettacoli nelle tre sere ci sarà Alberto Argentesi, fondatore degli Ex Otago. Ci sarà spazio per cantanti, dj, youtuber e rapper. Il "tricapodanno" ha preso il via la sera del 29 dicembre con i Mates, vere e proprie star del web, seguiti dalla musica di Gabry Ponte, dj di fama mondiale. Lunedì 30, invece, i protagonisti saranno gli Awed e i suoi

amici, trio di giovanissimi youtuber, a cui farà seguito il concerto dei Boomdabash, una delle migliori reggae band d'Italia. Il 31 dicembre alle 22:30 si esibirà una star a sorpresa poi ci sarà il concerto di Giusy Ferreri.



SARDEGNA - Capodanno in musica dal sud al nord della Sardegna. Cagliari saluta il 2020 con le ballate di Vinicio Capossela. Artista che ha fatto del randagismo quasi una filosofia di vita, è il più dotato tra i cantautori italiani della sua generazione. Il 31 dicembre sarà in piazza Yenne per raccontare di guitti e vicoli chiassosi, pagliacci e marajà, notti insonni e corvi torvi. Ironico, sentimentale, straripante nel suo istrionismo, Capossela trascinerà i cagliaritani nelle atmosfere dei blues aspri e deliranti ispirati a Tom Waits e nelle "chanson" jazzy di Paolo Conte. Ma nel suo repertorio convivono anche il teatro di Brecht e il surrealismo, melodie mediterranee e sonorità fragorose di chiara matrice balcanica, pantomime circensi e atmosfere crepuscolari che spaziano dalle tradizioni rebetiche al miglior Luigi Tenco. A Olbia torna dopo 18 anni Elisa. L'artista friulana salirà sul palco del molo Brin per un'ora e mezzo di concerto che ripercorrerà 20 anni di carriera, con estratti dall'ultima fatica discografica "Diari aperti" e vecchie hit come "Luce" e "Heaven out of hell". Altri due eventi clou in Gallura: ad Arzachena il rapper milanese Marracash con il suo ultimo album pubblicato ad ottobre, "Persona", e i successi di sempre, da "Badabum cha cha" a "Nulla accade". La notte di San Teodoro, invece, sarà illuminata da Le Vibrazioni di Francesco Sarcina, compositore e front man del gruppo: un repertorio fatto di grandi successi che dal 2003 riescono a tener banco nelle hit di vendita, alla radio e sulle piattaforme web. Tanta musica anche ad Alghero e Castelsardo. Nella città catalana doppio appuntamento con il rapper, idolo dei giovani, Emis Killa, cui seguirà sul palco il cantante e trombettista Roy Paci. Quanto a Castelsardo, i protagonisti saranno i Boomdabash, band che la scorsa estate ha scalato le classifiche con la hit "Mambo salentino", insieme ad Alessandra Amoroso, brano

certificato doppio disco di platino.



POTENZA - Maxipalco in piazza Mario Pagano, nel pieno centro storico di Potenza, per il concerto che festeggerà l'arrivo del 2020 in piazza. Da Gigi D'Alessio a Benji & Fede, Arisa (la cui famiglia vive a Pignola, un piccolo paese a una decina di chilometri dal capoluogo lucano), Orietta Berti, gli Stadio, Marco Masini, Malgioglio, Al Bano e Romina e tanti altri.



NAPOLI - Saranno Stefano​ Bo​​​​​​llani e Daniele Silvestri i protagonisti della notte di Capodanno in piazza Plebiscito a Napoli, all'interno di un programma ricco di musica e di divertimento che accompagnerà i napoletani e i turisti dalle ore 22 fino all'alba del 1 gennaio. Il Capodanno made in Naples infatti non si esaurisce con il concerto ma proseguirà, come ormai da tradizione, sul lungomare per ballare. Molto atteso anche il concerto di San Silvestro a Pozzuoli, in piazza della Repubblica, con Edoardo Bennato e Rocco Hunt.



BARI - Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo sono i protagonisti della festa in Piazza Libertà a Bari la notte di San Silvestro.



PALERMO - Palermo fa di necessità virtù e sdoppia la festa del Capodanno per bypassare il caos della centrale piazza Castelnuovo dove tradizionalmente si trascorre la notte. La musica si sposta così in piazza Giulio Cesare, davanti alla Stazione centrale, dove sarà protagonista una star del crooning, il catanese Mario Biondi, e nel periferico quartiere Cep, che mai prima d'ora aveva ospitato un evento di fine anno e dove ci sarà Nino Frassica & Los plaggers band a intrattenere il pubblico. A Catania, attorno all'elefante che campeggia nel centro della piazza Duomo, si esibirà Max Gazzè, mentre in mattinata si svolgerà la "San Silvestro a mare", gara di nuoto per temerari nelle acque del porticciolo di Ognina.



