Da Taylor Swift a Katy Perry, tutte al Coachella Festival 2016

Quando Coachella chiama le stelle di Hollywood rispondono: Taylor Swift , Katy Perry , Paris Hilton e tante altre figlie dei fiori si sono scatenate, per un weekend selvaggio all'insegna della natura e della musica. All'evento indie-hippie non poteva naturalmente mancare il club Kardashian, con Kylie Jenner che si è fatta notare grazie ad una coloratissima chioma color pesca perfettamente a tema.

Taylor Swift si è presa un periodo di pausa dalla musica e si è goduta da semplice spettatrice il concerto dell'amica Lorde. E al Coachella è arrivata anche la coppia del momento Katy Perry e Orlando Bloom , complici e innamorati nei loro abiti vintage e floreali. Habitué dell'evento Paris Hilton , quest'anno in versione sexy catwoman con trasparenze e orecchie nere.

La regina dei fiori, almeno sui social, è stata Vanessa Hudgens che su Instagram ha documentato le sue giornate insieme alla sorella, tra rose rampicanti e simboli di pace. Glitter e tanto 'peace and love' anche per l'angelo brasiliano Alessandra Ambrosio, che si è scatenata sotto il palco dei Guns N' Roses con le amiche. Presenti anche le figlie d'arte Hailey Baldwin, che ha ballato fino a notte fonda, e Kylie Jenner, che si è fatta notare in consolle sfoggiando una chioma fluo arancione.