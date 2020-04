Da Rita Ora a JLo guarda come le star hanno celebrato la Giornata della Terra... seminude

In bikini o addirittura nude, bellezze in mezzo alla natura sempre più minacciata dall'uomo. Così le star di tutto il mondo hanno voluto omaggiare la Giornata della Terra 2020 , che si è celebrato il 22 aprile in piena pandemia da coronavirus. Con scatti recenti o recuperati dal passato celebrities del calibro di Jennifer Lopez, Rita Ora, Elisabetta Canalis, Halsey e molte altre, hanno condiviso sui social i loro auguri e auspici per salvare il Pianeta.

Da JLo alla Canalis, guarda come le star hanno celebrato il giorno della terra... in bikini 1 di 16 16 di 16 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Buon giorno della Terra!" scrive la popstar Halsey postando un lungo messaggio accanto ad uno scatto in cui appare completamente nuda nell'acqua di una piscina naturale: "Voglio incoraggiare tutti i miei follower a prendere un po' di tempo per considerare i modi in cui si può vivere in modo più sostenibile in questo momento. Tutti possiamo apportare piccole modifiche per ridurre gli sprechi, come ricordare di riciclare, usare utensili di legno anziché plastica, passare a shampoo e balsami solidi, acquistare da piccole aziende agricole, ecc. So che ho ancora molta strada da fare per ridurre glie sprechi che la mia professione comporta storicamente, ma io e il mio team stiamo lavorando duramente per risolverlo!".

E le fanno eco molte altre star come Jennifer Lopez che condivide una splendida foto in cui sfoggia la sua prorompente bellezza scrivendo: "Madre Terra ... Sii consapevole di come la tratti. Amala e lei ti terrà per sempre. Felice giorno della Terra".

Anche le star nostrane si sono unite al coro e sul suo profilo Alessia Marcuzzi posta uno scatto mozzafiato mentre in bikini entra in un mare paradisiaco augurando semplicemente "Buon giorno della Terra", mentre Elisabetta Canalis recupera una foto del 2016, in cui è in costume al mare scrivendo: "La libertà è vicina...".

E poi c'è Sofia Richie che si fa fotografare in bicicletta in bikini con la mascherina chiedendosi come sarà l'estate in arrivo: "Quindi, come chiamiamo l'estate 2020? Annullata" e Rita Ora che posta una serie di scatti e scrive: "Un giorno così importante più che mai in questo momento per celebrare il pianeta e assicurarci di occuparcene!!".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI