Earth Day 2020, la Giornata Mondiale della Terra compie 50 anni

Il 22 aprile si celebra il 50esimo anniversario dell' Earth Day , la Giornata Mondiale della Terra . Un appuntamento che, a causa dell' emergenza coronavirus e del lockdown, diventa virtuale : in molti Paesi del mondo le celebrazioni e gli eventi si svolgeranno con dirette streaming. E, anche se la pandemia resta la sfida più urgente da affrontare, "non ci si deve dimenticare della crisi climatica ", affermano gli organizzatori. Per salvaguardare il pianeta e ridisegnare il futuro.

Il tema dell'Earth Day 2020 è agire per il clima: un'incombenza che rischia di essere ignorata anche quando sarà superata l'emergenza sanitaria. Per questo motivo gli esperti sottolineano l'importanza di tutelare l'ambiente e le foreste e di vegliare sull'operato dei governi che, preoccupati di far ripartire l'economia, potrebbero rendere più flessibili le leggi a tutela dell'ambiente.

Intanto spetta all'Italia il compito di aprire le celebrazioni mondiali, dedicandole a Papa Francesco nel quinto Anniversario della sua enciclica Laudato si'. Con particolare attenzione alla minaccia rappresentata dal riscaldamento globale. Il programma di dirette streaming e messaggi sul web prevede l'intervento di grandi nomi come Barack Obama e Leonardo DiCaprio. mentre la giovanissima Greta Thurnberg interverrà dialogando col direttore del Potsdam Institute.

Grazie ai media digitali la Giornata delle Terra attiverà un programma mediatico trasversale con lo scopo di attivare l'impegno individuale tramite un grande palinsesto virtuale intitolato "24 Hours of Action". In questo progetto verranno presentate le azioni che ognuno di noi può compiere per proteggere il clima e l'ambiente: un richiamo all'azione consapevole dunque a tutti i livelli, da quello popolare a quello politico.

In Italia tra le iniziative previste segnaliamo il grande abbraccio virtuale promosso da Legambiente con #Abbracciamola e #EarthDay, i due principali hashtag da usare per condividere sui social network le proprie foto con la Terra protagonista. Un abbraccio virtuale al nostro pianeta e alle sue meraviglie.