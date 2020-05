Da Beyoncé a Miley Cyrus guarda come le star hanno celebrato la Festa della Mamma

Mazzi di fiori, scatti dal passato e lunghi e commoventi post di ringraziamento... Così le star di Hollywood hanno celebrato la Festa della Mamma, anche in tempi di quarantena. C'è chi ha potuto permettersi una giornata al mare, come Kristin Cavallari, chi, condivide una foto in montagna sulla neve come Jessica Biel e chi, come la cantante Julianne Hough ha regalato una casa alla madre. E poi Beyoncè e Miley Curys che hanno omaggiato le loro mamme con scatti d'antan...