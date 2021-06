"Crudelia" da record al box office: Emma Thompson e Emma Stone battono tutti

"Crudelia" non è quindi solo un bel film che rinverdisce il blasone della Disney per l'accorta variazione sul tema dei dalmati di "La carica dei 101" a firma del regista Craig Gillespie e con due super attrici, ma anche la conferma della strapotenza commerciale made in America nel settore cinematografico.

Il film ha incassato 512mila 253 euro, portando in sala 63 mila 804 spettatori, miglior risultato degli ultimi cinque weekend di riapertura. Tutto questo nonostante il fatto che la pellicola sia andata, a partire da venerdì 28, in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Disney+ con accesso Vip al costo di 21,99 euro.





"Crudelia" è quindi già il secondo film più visto dell'anno solare 2021 dietro lo stesso "Nomadland"(1.331.585 euro in tutto), che verosimilmente andrà a superare con facilità.

Le sale insomma stanno davvero ripartendo e la bandiera a stelle e strisce è quella che sventola più in alto.

Con un impressionante +443% balza dal settimo al secondo posto infatti anche "The Father - Nulla è come sembra" con la straordinaria interpretazione valsa a Anthony Hopkins anche l'Oscar: incassa 226 mila euro per un complessivo di 285 mila con la media più alta della top ten (780 euro su 290 schermi).

Scivola dalla vetta al terzo gradino del podio "Il cattivo poeta". Il film con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio ha guadagnato 121 mila euro (-40% sulla scorsa settimana) con un risultato complessivo di 400 mila euro e una media 394 euro su 308 sale. Ancora in crescita i numeri complessivi: nel week end il box office ha raggiunto 1 milione 235 mila euro per 184 mila presenze in salita del 29% sul week end.